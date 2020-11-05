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    05 ноября 2020, 20:52

    В штабе Байдена заявили о его неминуемой победе

    Кирилл Фролов

    Победа Джо Байдена на выборах президента США неизбежна. Об этом заявил журналистам глава его избирательного штаба Джен О’Мэлли Диллон, передал портал Yahoo News.
    В штабе Байдена заявили о его неминуемой победе

    Из-за задержек с подсчетом бюллетеней, присланных по почте, исход президентских выборов, проходивших 3 ноября, все еще неизвестен. Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, однако в настоящий момент кандидат от Демократической партии не получил необходимого большинства. Решающими должны стать результаты из штатов Пенсильвания, Джорджия и Невада.

    Штаб Трампа требует через суд прекратить подсчет в нескольких штатах, а также пересчитать бюллетени в Висконсине и Мичигане.

    «Наши данные показывают, что Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов», — сказал Диллон.

    По его словам, судебные иски Трампа — это «не более чем попытка отвлечь и отсрочить то, что сейчас неизбежно».

    По итогам обработки бюллетеней в 44 из 50 штатов Байден получает 253 голоса из 270, необходимых для победы, Трамп — 214.

    Джо Байден занимал пост вице-президента при предшественнике Трампа Бараке Обаме. В случае своего избрания Байден пообещал, в частности, вкладывать средства в зеленую энергетику. И вновь начать исполнять Парижское соглашение по климату, из которого вышла администрация Трампа.