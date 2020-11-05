В штабе Байдена заявили о его неминуемой победе

Из-за задержек с подсчетом бюллетеней, присланных по почте, исход президентских выборов, проходивших 3 ноября, все еще неизвестен. Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, однако в настоящий момент кандидат от Демократической партии не получил необходимого большинства. Решающими должны стать результаты из штатов Пенсильвания, Джорджия и Невада.

Штаб Трампа требует через суд прекратить подсчет в нескольких штатах, а также пересчитать бюллетени в Висконсине и Мичигане.

«Наши данные показывают, что Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов», — сказал Диллон.

По его словам, судебные иски Трампа — это «не более чем попытка отвлечь и отсрочить то, что сейчас неизбежно».

По итогам обработки бюллетеней в 44 из 50 штатов Байден получает 253 голоса из 270, необходимых для победы, Трамп — 214.

Джо Байден занимал пост вице-президента при предшественнике Трампа Бараке Обаме. В случае своего избрания Байден пообещал, в частности, вкладывать средства в зеленую энергетику. И вновь начать исполнять Парижское соглашение по климату, из которого вышла администрация Трампа.