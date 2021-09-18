В России начался второй день единого голосования

В России начался второй день трехдневного голосования, в ходе которого выбирают депутатов Госдумы VIII созыва, а также девять глав регионов и представителей 39 региональных и местных парламентов, отметило РИА «Новости».

Свою работу избирательные участки начинают «по часовым поясам»: сначала на Камчатке и Чукотке, а после — далее на восток.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября, в эти дни избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 по местному времени.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму на 20:00 по московскому времени в первый день голосования составила 16,85%. В этой цифре не учитывается электронное голосование.

Пятница, 17 сентября, стала первым днем голосования и в Московской области. Избиратели региона выбирали депутатов в Госдуму и определялись с составом регионального парламента. За чистотой проходящего процесса следили из Центра общественного наблюдения в Одинцовском городском округе. «360» собрал самые яркие события, которые произошли в первый день выборов.