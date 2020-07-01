В Приморье не подтвердился ни один сигнал о нарушении при голосовании

Общая явка в Приморском крае за все дни с 25-го июня, включая утро 1 июля составила — 48,64%, то есть отдал свой голос 711 301 человек, рассказал зампредседателя избиркома региона Роман Охотников.

Всего в Приморье зарегистрированы 1 451 286‬ избирателей. В финальный день голосования они могут прийти на 1299 стационарных и 46 временных избирательных участков. Еще 211 мест для голосования организовано на военных, промышленных и рыбацких суда. Сейчас в море около 8,5 тысячи приморцев, которые имеют право на голосование.

Поступали сигналы. У нас в общественной палате Приморья создан и работает ситуационный штаб, три мобильные группы. К нам ежедневно поступает небольшое количество — один-два сигнала о возможных нарушениях. Мы выезжали везде. Ни один из сигналов в части нарушений не подтвердился Борис Ступницкий председатель Общественной палаты региона

Всего в Приморье 5,2 тысячи наблюдателей — ежедневно работают около 3,2 тысячи человек. 1 июля принимать участие в этой работе будет весь корпус.