Выборы 17 марта 2024, 22:23 В Подмосковье обработали 15% протоколов на президентских выборах РИА «Новости»

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В Подмосковье на выборах президента России уже обработали 15% протоколов. Об этом сообщили в Центре наблюдения Общественной палаты Московской области.

Владимир Путин лидирует на выборах в Московской области, набрав 85,08% голосов.

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Владислав Даванков получил 5,63%, Николай Харитонов — 4,41%, а Леонид Слуцкий — 2,84%.

До этого председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что депутаты активно следили за ходом голосования в регионе, посещая участки. Они проконтролировали работу более тысячи участковых избирательных комиссий, на которых, по его словам, серьезных нарушений не зафиксировали. Максимум — небольшие замечания.

Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в выборах участвовали 36,3 тысячи сотрудников УИКа. Общая явка в области составила более 4,5 миллиона человек, что подтвердило сплоченность и неравнодушие жителей Подмосковья.