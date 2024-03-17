Выборы 17 марта 2024, 22:48 В Москве не выявили серьезных нарушений на избирательных участках Мосгоризбирком: выборы президента в Москве прошли без серьезных нарушений РИА «Новости»

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В ходе выборов президента России в Москве с 15 по 17 марта серьезных нарушений не наблюдалось. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«Все три дня прошли без серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования», — сказала она.

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Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в стране обработали 40% бюллетеней.

Глава государства Владимир Путин набрал 88,8% голосов после обработки 70,09% бюллетеней на выборах президента России в Москве. Его соперники представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ по 3,08%, 3,99% и 4,03% соответственно.