В КПРФ назвали приоритетные отрасли в стране

Санаторий «Тесна» под Каширой посетили секретарь МК КПРФ Александр Наумов и кандидат в депутаты Рустам Волков. Они осмотрели номера санатория для пациентов и гостей, процедурные и лечебные кабинеты, медицинское оборудование.

Гости побывали в «Тесне» 13 сентября. Перед коллективом санатория выступил Александр Наумов, обратив внимание на ситуацию в здравоохранении, особенно обострившуюся в условиях пандемии.

«Из-за многолетних усилий по оптимизации медицины сократилось количество больниц. <…> Сегодня ощущается острая нехватка врачей, медсестер, фельдшеров, а также младшего медицинского персонала. Это привело в заметному росту избыточной смертности в стране», — сказал он.

Действующий депутат Мособлдумы добавил, что «доступные и бесплатные здравоохранение и образование должны стать одними из приоритетных отраслей в стране». Без здорового и образованного гражданина, подчеркнул он, у государства нет будущего.

«КПРФ предлагает бюджет развития, который позволит решить проблемы медицины, образования, культуры, создать новые рабочие места, направить средства на создание современной промышленности и сельского хозяйства», — заявил Наумов.

В разработке программы, по его словам, принимали участие ведущие экономисты. А дополнительные поступления в бюджет РФ, например, можно получить за счет возвращение вывезенных олигархами из страны денег. Привлечет средства и введение прогрессивного налога, а также государственной монополии на производство спирта. Помогут национализация месторождений полезных ископаемых и налоговая реформа. Последняя облегчит фискальную нагрузку как на бизнес, так и на россиян.

«Только эти меры позволят уже в следующем году иметь бюджет в 33 триллиона рублей против нынешних 21 триллиона и наконец развернуть вектор развития нашей страны в сторону защиты интересов трудящихся, народа, а не олигархов», — подчеркнул парламентарий.

Санаторий «Тесна» расположен между Каширой и Ожерельем. Его открыли в 1989 году на месте барской усадьбы. Занимаемая санаторием площадь — 6,5 гектара. За время работы в «Тесне» восстановили здоровье десятки тысяч человек. В нем реализуют несколько оздоровительных программ. Основная специализация санатория — организация лечения для пожилых пациентов.