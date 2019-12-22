В КПРФ допустили проведение досрочных президентских выборов
Политик сообщил, что в январе–феврале 2020 года партия должна «провести мощный форум», утвердить программу, «сформировать правительство национальных интересов и народного доверия» и идти с ним на думские выборы.
Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года.
Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы.Геннадий Зюгановлидер КПРФ
В пресс-службе КПРФ уточнили ТАСС, что фраза Зюганова о досрочных выборах — это не точный прогноз, а призыв к мобилизации.
«Народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и досрочным выборам», — заявил глава пресс-службы и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.
Он добавил, что «никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент».
Следующие президентские выборы должны пройти в марте 2024 года.