    22 декабря 2019, 03:00

    В КПРФ допустили проведение досрочных президентских выборов

    Кирилл Фролов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает проведения досрочных президентских выборов. Об этом он заявил, выступая на партийной конференции «Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа», сообщил «Коммерсант».
    В КПРФ допустили проведение досрочных президентских выборов

    Политик сообщил, что в январе–феврале 2020 года партия должна «провести мощный форум», утвердить программу, «сформировать правительство национальных интересов и народного доверия» и идти с ним на думские выборы.

    Выборы в Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года.

    Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы.

    Геннадий Зюгановлидер КПРФ

    В пресс-службе КПРФ уточнили ТАСС, что фраза Зюганова о досрочных выборах — это не точный прогноз, а призыв к мобилизации.

    «Народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и досрочным выборам», — заявил глава пресс-службы и пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко.

    Он добавил, что «никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент».

    Следующие президентские выборы должны пройти в марте 2024 года.