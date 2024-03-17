Выборы 17 марта 2024, 01:10 В Германии отметили смелость голосующих жителей Белгорода Политолог Хамер отметил смелость голосующих под обстрелами жителей Белгорода РИА «Новости»

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Жители Белгорода проявили смелость, когда пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах президента России, несмотря на обстрелы города со стороны ВСУ. Об этом «Известиям» заявил немецкий политолог Айке Хамер.

По его словам, это говорит о том, что россияне хотели высказать свое мнение, а вот те, кто устроил атаки на Белгород, показали, что не уважают ни людей, ни демократию.

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«Это подчеркивает, что, каким бы ни был результат выборов, это мероприятие очень важно для избирателей, раз они готовы идти на голосование даже в условиях опасности», — подчеркнул политолог.

Хамер добавил, что есть такие важные события, когда бомбежки должны прекращаться. Это время выборов, время Олимпиады, Рождество или Пасха.

До этого подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен удивился объективности статьи о высокой явке на выборах в Белгороде на фоне обстрелов ВСУ, опубликованной в газете The Washington Post.

Ранее МИД РФ заявил, что наращивание террористических атак Украины против России не повлияет на волеизъявление людей на президентских выборах.