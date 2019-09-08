Урны для голосования к домам хабаровчан привезли на лодках. Видео

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова вышла на связь с регионами, чтобы выяснить обстановку на избирательных участках в единый день голосования. Первым откликнулся Хабаровский край, где сегодня проходят довыборы в Госдуму.

До окончания голосования в регионе осталось немного — около двух часов. Жалуются в Хабаровском крае только на погоду. Например, в Комсомольске-на-Амуре пришлось привлекать МЧС, чтобы на лодках пробраться на чердаки и крыши домов.

Памфилова отметила конкурентность выборов Подробнее

«Пришлось вмешиваться, привлекать МЧС для организации плавсредств, чтобы обеспечить избирательное право граждан, которые не захотели выселяться из своих домов, остались на крышах и чердаках. Право граждан обеспечено», — отметил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

В хабаровском поселке Синда сотрудникам избирательной комиссии с урнами тоже пришлось добираться до подтопленных домов на лодках, сообщили «360» в МЧС. Некоторые жители решили голосовать, не покидая своих жилищ. Кадры с места событий оказались в распоряжении «360».

Явка в регионе выше, чем на предыдущих выборах, и сейчас составляет 23,5%. Серьезных нарушений не зафиксировано.

В Хабаровском крае в единый день голосования 8 сентября проходят несколько выборных кампаний. Кроме довыборов в депутата ГД по Комсомольскому одномандатному округу, жители голосуют за депутатов законодательной думы региона седьмого созыва. Им также предстоит выбрать депутатов городских дум в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Проводятся выборы собраний депутатов, глав нескольких сельских поселений и главы Комсомольска-на-Амуре.

Из-за паводков в регионе объявлен режим ЧС.