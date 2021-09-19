Украинцы устроили пикет у посольства России в день выборов в Госдуму

На Украине местные жители собрались протестовать у посольства РФ в Киеве, где открылся участок для голосования на выборах в Госдуму. Пикетчики говорили людям, проходившим в здание, что их «не рады видеть» в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Все началось с одиночного пикета. Неподалеку от ворот посольства встал молодой человек с антироссийским лозунгом на плакате, который он повторял всякий раз, когда кто-то шел голосовать. Позже к нему присоединились еще несколько человек.

Протестующие украинцы говорили людям, проходившим посольство, что в Киеве «им не рады», называли их «позорищем» и обвиняли в «пособничестве оккупанту». За всем этим молча наблюдали полицейские. Стражи порядка никак не реагировали на ситуацию.

Участки для голосования на выборах в Госдуму в воскресенье открылись на Украине, в посольстве РФ в Киеве и генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. Они будут работать до 20:00 (местное время совпадает с московским).

Голосование на парламентских выборах в России проходит с 17 по 19 сентября. Участки открыты как в самой стране, так и за рубежом.