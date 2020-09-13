Украина осудила проведение выборов в Крыму

В МИД считают проведение голосования на полуострове «продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

Выборы, отмечают дипломаты, «являются нелегитимными, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий».

В министерстве добавили, что «Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины», а их правовой режим должен определяться нормами международного гуманитарного права.

МИД предупредил, что все причастные к подготовке и проведению голосования «понесут ответственность согласно законодательству Украины».

Региональные выборы в России проходили с 11 по 13 сентября. В Севастополе выбирали губернатора, в Республике Крым проходили довыборы депутатов Госсовета и городского совета Симферополя.