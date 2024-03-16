Важное 16 марта 2024, 19:44 Украина нарастила террористические атаки, чтобы сорвать выборы в России — МИД МИД: цель наращивания террористических атак Украины — сорвать выборы в России РИА «Новости»

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Киевский режим усилил террористическую деятельность против России в связи с проходящими в стране выборами президента. Все попытки Украины повлиять такими методами на волеизъявление людей тщательно фиксируются и будут расследоваться. А те, кто их совершал, понесут наказание. И оно будет неотвратимым, предупредили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что за последние двое суток из-за массированных обстрелов Белгородской области погибли два человека, еще 19 пострадали. В субботу, 16 марта, украинский беспилотник сбросил снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области.

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За последнюю неделю ВСУ постоянно подвергали обстрелам и атакам дронов жилые кварталы Донецка. Там пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Также под огнем были приграничные районы Курской области, где погибли два жителя, еще двое получили тяжелые ранения. В белгородском поселке Рождественка также погибли двое, один человек получил осколочные ранения, добавили в ведомстве.

Нарастили украинские боевики и попытки прорваться вглубь территории России. Но все атаки ДРГ успешно пресекли Вооруженные силы РФ.

Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений. МИД России

В МИД указали на то, что преступления ВСУ сейчас имеют одну цель — сорвать избирательный процесс в стране, запугать мирное население, лишив людей возможности проголосовать. Все эти преступления не останутся без ответа. Пройдут расследования, и виновные понесут наказание, подчеркнули в пресс-службе.

Также в ведомстве выразили уверенность, что жители приграничных российских регионов не поддадутся на провокации противника и придут на выборы.