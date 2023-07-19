Выборы 19 июля 2023, 12:10 Удобство голосования. В штабе наблюдателей Подмосковья рассказали о системе «Мобильный избиратель» Глава штаба наблюдателей ОП Подмосковья Леонов назвал плюсы «Мобильного избирателя» РИА «Новости»

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Система «Мобильный избиратель» совместила в себе институт открепительного удостоверения и досрочного голосования на выборах. Она показала себя эффективной и удобной для тех, кто по каким-то причинам отсутствовал в день голосования, но получил право принять участие в выборах в той точке России, где находился. Об этом «360» рассказал руководитель информационной группы Штаба общественного наблюдения за выборами от Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

Он напомнил, что впервые «Мобильного избирателя» использовали на федеральных выборах в 2018 году. Фактически она заменила систему открепительных удостоверений, которую критиковали за неудобство. Для получения необходимого документа нужно было приезжать по месту жительства. Новая система позволила получить свидетельство где угодно.

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Воспользоваться «Мобильным избирателем» может любой избиратель. Для этого есть три способа, отметил Леонов.

«Начиная с 24 июля по 4 сентября включительно можно воспользоваться этим правом и подать тремя способами: МФЦ, территориальная комиссия за 45 дней до начала голосования, избирательный участок за 10 дней и у того, кто обладает подтвержденной учетной записью, через портал „Госуслуги“», — рассказал он.

Он пояснил, что такой срок необходим для того, чтобы у комиссии появилась возможность сформировать списки избирателей, голосующих не на своем участке. Если человек не уложился в срок, то подать заявление он сможет только за три дня, но уже по месту жительства.

Представитель Общественной палаты отметил, что система удобна тем, что позволит проголосовать на выборах где угодно. Избиратель может уехать в отпуск, командировку или просто отсутствовать по месту жительства.

«Он поэтому и назвался в народе „Мобильный избиратель“, что позволяет проголосовать в удобном месте. Это его плюс, а по правам никаких ущемлений нет. Полностью все соблюдается», — подчеркнул Леонов.

При подаче заявления в комиссию или МФЦ избирателю выдают специальный отрывной талон. Но он особой роли не играет. В комиссии, куда придет уехавший со своего места жительства человек, его уже внесли в специальные списки. По ним избиратели получают бюллетени.

«В 2018 году на федеральных выборах [через „Мобильного избирателя“] проголосовало примерно 5,7 миллиона человек. Из них чуть больше трех миллионов подавали письменные заявления на участках. Второе место по количеству поданных заявлений занял портал „Госуслуги“ и последнее место — МФЦ», — рассказал глава общественного штаба наблюдателей.

Он добавил, что этой системой воспользовалось в 10 раз больше людей, чем раньше получали открепительные удостоверения.

«Задача одна — это максимально упростить и сделать комфортными условия голосования и, самое главное, дать возможность реализовать избирателю свое право», — подчеркнул Леонов.

Он отметил, что «Мобильный избиратель» похож на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Но отличие заключается в способе регистрации. Избирателю, который не хочет приходить на участок, нужно записаться через портал госуслуг. Но сроки подачи заявления такие же: от 45 до трех дней до голосования.

Вторым отличием ДЭГ является система блокчейн, надежность которой признали во всем мире и используют в финансовых институтах и цифровых валютах. Поэтому вопросов к ней нет. Кроме того, эту систему тестировали представители политических партий России, которым разрешили привлечь независимых специалистов. Но ни один из них не смог обмануть систему, однако признали ее надежность, объективность и эффективность.