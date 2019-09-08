Удобные участки и грамотные сотрудники. Глава Мособлдумы проверил ход выборов в Реутове

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов посетил участки для голосования на выборах в Совет депутатов Реутова и призвал жителей Подмосковья активнее включаться в выборный процесс.

По его словам, летом прошла активная избирательная кампания, и достойные кандидаты показали себя соответствующим образом — у избирателей было много возможностей принять решение, за кого голосовать в сентябре.

Игорь Брынцалов отметил высокий уровень организации выборов в Реутове, подчеркнув грамотность сотрудников и отсутствие очередей на избирательных участках.

«Все сотрудники грамотные, вежливые, приветливые, нет очередей, работают наблюдатели, а, помимо самого голосования, на участках организовано множество развлекательных мероприятий, которые делают этот день действительно ярким воскресным праздником», — отметил председатель Московской областной думы.

Источник фото: Алексей Оводов

Говоря в целом о проведении выборов 8 сентября, он подчеркнул, что избирательных участков в каждом муниципальном образовании региона много, и они расположены максимально удобно — в помещениях учреждений образования, здравоохранения, культуры, торговых центрах, офисных и административных зданиях, воинских частях.

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«Иными словами, максимально созданы все условия для того, чтобы каждый неравнодушный к судьбе своего города житель нашел время, возможность и пришел проголосовать за достойного, по их мнению, кандидата», — сказал Игорь Брынцалов.

По данным на 14.00 по московскому времени на выборах в Совет депутатов городского округа Реутов проголосовали 7756 избирателей, явка составила 11,04%.