08 сентября 2023, 16:49
«Удивительный исторический праздник». Член Союза ветеранов Донбасса проголосовал в числе первых
Член Союза ветеранов Донбасса Мальков назвал выборы историческим праздником
Член Союза ветеранов Донбасса «Беркут» Александр Мальков в день старта основного этапа голосования в ДНР пришел на выборы одним из первых, отложив ради этого тренировку. Он признался, что считает этот день праздником — республика ждала его девять лет.
«Настолько приятно, настолько трепетно, долгожданно все это. Момент пришел, которого девять лет ждали. Я поздравляю россиян и жителей ДНР с этим удивительным историческим праздником. Впервые в рамках Российской Федерации, по законам Российской Федерации — это фактически первый День избирателя в ДНР», — воодушевленно поделился впечатлениями Александр Мальков.
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Он выразил надежду на то, что те, кого выберут в Совет народных депутатов и органы местного самоуправления, «будут достойны всего этого терпения».
«И это будет наша большая благодарность большой России», — резюмировал Мальков.
Вся его семья проголосовала раньше, на досрочных выборах, а он решил дождаться голосования на стационарном участке.
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