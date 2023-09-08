Эксклюзив 08 сентября 2023, 16:49 «Удивительный исторический праздник». Член Союза ветеранов Донбасса проголосовал в числе первых Член Союза ветеранов Донбасса Мальков назвал выборы историческим праздником

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Член Союза ветеранов Донбасса «Беркут» Александр Мальков в день старта основного этапа голосования в ДНР пришел на выборы одним из первых, отложив ради этого тренировку. Он признался, что считает этот день праздником — республика ждала его девять лет.

«Настолько приятно, настолько трепетно, долгожданно все это. Момент пришел, которого девять лет ждали. Я поздравляю россиян и жителей ДНР с этим удивительным историческим праздником. Впервые в рамках Российской Федерации, по законам Российской Федерации — это фактически первый День избирателя в ДНР», — воодушевленно поделился впечатлениями Александр Мальков.

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Он выразил надежду на то, что те, кого выберут в Совет народных депутатов и органы местного самоуправления, «будут достойны всего этого терпения».

«И это будет наша большая благодарность большой России», — резюмировал Мальков.

Вся его семья проголосовала раньше, на досрочных выборах, а он решил дождаться голосования на стационарном участке.