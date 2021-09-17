Первые избиратели пришли на участки на Камчатке

Камчатка стала первым российским регионом, где началось голосование на выборах депутатов Государственной думы. Участки открылись в 08:00 17 сентября по местному времени.

Первые избиратели уже пришли отдать свой голос за выбранного кандидата, сообщило РИА «Новости» в Telegram.

Тем временем в Крым уже прибыла группа наблюдателей из разных стран. За проведением выборов проследят в том числе французы и сербы, рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Группа иностранных наблюдателей прибыла в Крым. В ее составе — представители из Франции, Сербии, Туниса и Венесуэлы», — уточнил он.

В Госдуму по всей стране выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, еще 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть 5% барьер. Порог явки избирателей не установлен.

Голосовать россияне будут три дня — с 23:00 16 сентября (откроются участки на Камчатке и Чукотке) до 21:00 19 сентября (закроются — в Калининградской области).