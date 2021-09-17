Участки для голосования открылись в Приамурье, Забайкалье и Якутии

Жители Амурской области, Забайкальского края и Якутии могут отдать свой голос на выборах в Госдуму. В этих регионах уже открылись избирательные участки.

Участки для голосования заработали в 08:00 (02:00 по московскому времени) 17 сентября. Жители Амурской области могут прийти в один из 750 избирательных участков. Также в регионе работают 17 временных пунктов, которые открыли в аэропорту, СИЗО, больницах и вахтовых рабочих поселках.

В Якутии заработали 822 избирательных участка, в числе которых 28 временных. Всего в республике насчитывается 646 тысяч избирателей. Для жителей Забайкальского края открыли 917 избирательных участков. В регионе зарегистрировано более 780,6 тысячи человек.

После этих трех регионов следующей на очереди будет Бурятия. Там избирательные участки заработают в 03:00 по московскому времени.

Выборы в Госдуму будут проходить с 17 по 19 сентября. Россияне выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, еще 225 — по одномандатным округам. Госдума избирается на следующие пять лет.