Участки для голосования на выборах в Госдуму открыли на Украине и в Афганистане

Россияне, пребывающие на Украине, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках, которые в воскресенье открылись в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Об этом в пресс-службе посольства РФ сообщили РИА «Новости».

Избирательный участок открылся в посольстве России в Киеве, а также в генконсульствах в Харькове, Одессе и Львове. Отдать свой голос можно будет до 20:00 по местному времени, которое совпадает с московским.

Представитель российской дипмиссии на Украине подтвердил ТАСС, что голосование началось и все проходит спокойно.

Россияне, находящиеся в столице Афганистана, сегодня также могут принять участие в парламентских выборах. Проголосовать можно на участке, который открылся в посольстве России в Кабуле. Он начал работу в 08:00, передало РИА «Новости».

У входа образовалась очередь, уже в первые часы свой голос отдали несколько десятков избирателей. В голосовании также приняли участие сотрудники посольства и российские журналисты, работающие в столице республики. На входе людей дважды досматривают. Сначала граждан проверяют представители движения «Талибан»* (запрещено и признано в РФ террористическим), далее их с металлоискателем досматривают охранники посольства.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.