Участие в электронном голосовании приняли 70% зарегистрированных избирателей

Число проголосовавших на онлайн выборах в Государственную думу составило 70%. Такие данные привел Центризбирком.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что к концу третьего дня голосования итоговый результат может составить около 90%.

«Такой явки на обычных классических участках не бывает. Это даже сложно представить», — заявил Булаев в эфире телеканала «Россия 24».

Принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму могут жители Москвы, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя.

Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Россияне выбирают депутатов Госдумы, в девяти регионах жители определяются с кандидатурой губернаторов. Еще в 39 субъектах идет голосование за новые составы местных парламентов.

«360» ведет прямую трансляцию основных событий, которые происходят на избирательных участках по всей России.