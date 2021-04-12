Недовольные выборами киргизы собрались у здания ЦИК

Около 100 человек, недовольных итогами выборов в местные советы, собрались у входа в ЦИК Киргизии, сообщил «Интерфакс». Участники акции представляют партии, которые не прошли в городской совет Бишкека, и требуют отменить итоги голосования.

Речь идет о движении «Реформа», партии «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»), социал-демократах, Социалистической партии, Партии коммунистов, а также о политических силах «Улутман» и «Тынчтык».

После объявления предварительных итогов голосования «Реформа» заявила, что не признает его результаты.

В заявлении движения говорится, что партии, преодолевшие семипроцентный порог, подкупали избирателей, а также использовали административный ресурс.

По данным «Sputnik Кыргызстан», у входа в ЦИК митингуют около 50 человек. По информации РИА «Новости», милиция взяла избирком под усиленную охрану. На кадрах с места видны дежурящие у входа милиционеры.

На проходивших в воскресенье выборах киргизы голосовали за состав местных парламентов в 28 городах и 420 сельских округах. За депутатские мандаты боролись более 20 тысяч человек.

В тот же день прошел референдум по новой конституции страны. По предварительным данным, усиление полномочий президента одобрили около 80% проголосовавших.