Выборы 11 сентября 2023, 00:37 «У нас такого нет». Иностранные наблюдатели на выборах поразились мужеством россиян Наблюдатель из Исландии Магнуссон о выборах: люди голосовали, не боясь обстрелов РИА «Новости»

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Жители новых российских регионов мужественные и бесстрашные. Они пришли голосовать на избирательные участки, несмотря на обстрелы со стороны украинских боевиков. Такое мнение выразили наблюдатели из Исландии и Германии — Конрад Магнуссон и Карл Чапке. Их слова привело издание Life.

«Люди приходили голосовать, несмотря на то что могли попасть под обстрел. Они знали, что могут быть убиты, но шли. В моей стране люди не знают правды о ситуации на Украине», — заявил Магнуссон.

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Немецкий эксперт Чапке отметил, что приглашение на выборы в России стало большой честью для него. Он назвал прекрасным процесс голосования в новых регионах страны.

«Даже у нас такого нет. Лучшее, что мы можем сделать, — это рассказать о том, что здесь происходит, у себя дома», — заявил немец.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Брюссель и Вашингтон сделали все, чтобы сорвать выборы в России и в новых регионах государства, однако попытки не увенчались успехом.

По его словам, на избирательных участках зафиксировали высокую явку. Это еще раз показало, что граждане новых субъектов хотят повлиять на будущее своей страны. Еще год назад, на референдуме, они продемонстрировали свое стремление быть с Россией.