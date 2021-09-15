Жители Московской области на предстоящем голосовании выберут новых депутатов Государственной думы, а также определятся с составом регионального парламента. Избирательные участки начнут свою работу в ближайшую пятницу, 17 сентября, и закроются вечером воскресенья. К избирателям Подмосковья обратился председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Обращение Игоря Брынцалова

Дорогие жители Подмосковья! Через несколько дней мы вместе выберем новый состав депутатов Государственной и Московской областной дум.

«Единая Россия» идет на выборы с программой, которую мы написали вместе с вами. Благодарен вам за доверие, инициативы и предложения. Все, о чем мы с вами говорили на встречах, все ваши обращения — теперь в наших планах. Это доступная медицина, современное образование, новые школы и детские сады, доступный транспорт, благоустроенные парки и скверы, чистые воздух и вода.

Мы никогда не берем на себя невыполнимых обещаний. Реализовали все программные наказы, которые вы нам доверили в 2016 году.

Сегодня мы готовы продолжить позитивные перемены для развития Московской области. Команда губернатора доказала это! У нас есть опыт и желание делать жизнь людей лучше. Прошу прийти и поддержать!

Программа перемен

Московская область за последние годы сильно изменилась в лучшую сторону. Старые дома сменило комфортное жилье, жители получают качественную медицинскую помощь. В городских округах появились благоустроенные территории и развитая инфраструктура. Все эти изменения произошли по программам партии «Единая Россия».

В этом году подмосковное отделение собрало предложения от жителей по дальнейшему улучшению жизни в Московской области. Так появилась программа «Подмосковье — территория перемен».

Партия «Единая Россия» не на словах, а на деле доказала, что выполняет свои обещания, данные избирателям. В планах на ближайшие пять лет — организация единого стандарта в подмосковных поликлиниках с навигацией и безбарьерной средой, закупка современного диагностического и лечебного оборудования. Расширят автопарк скорой медицинской помощи. Продолжится строительство больниц, школ, детских садов.

Московская область становится привлекательным регионом для жизни, и многие выбирают ее для того, чтобы растить своих детей. Для школьников продолжат открываться учебные центры «Точка роста». Каждый ученик может выбрать гуманитарный или технический профиль для своего обучения.

Улучшить качество жизни должны комфортное жилье, доступная инфраструктура и общественные пространства для прогулок и отдыха. Все это реализовывается и будет продолжаться в рамках реализации программы партии «Единая Россия».

В основу своей деятельности политическое объединение ставит не пустые показатели в виде очередных цифр и графиков, а реальные дела, которые меняют жизни людей только в лучшую сторону.

Сегодня главные цели партии — обеспечение роста доходов, поддержка семей с детьми, забота о пенсионерах, обеспечение работой молодежи, решение вопроса с ветхим жильем и сохранение чистоты окружающей среды. Для «Единой России» в центре всегда останутся простые люди, чьи интересы представляют депутаты всех уровней. Ведь не просто так их называют народными избранниками.

Публикация агитационных материалов оплачена за счет средств избирательного фонда Избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"».