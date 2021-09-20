Политолог назвал причины прибавки голосов у КПРФ на выборах

Сегодняшний результат заключается в том, что население поддержало Владимира Путина, и поддержало его партию, считает политолог Сергей Марков. При этом он отметил, что при этом КПРФ прибавила голосов. Он назвал несколько причин такому положению.

Голосование за «Единую Россию» — это, прежде всего, голосование за Владимира Путина, отметил Марков в эфире «360».

«Это означает, что президент получил подтверждение, что он должен продолжать ту политику, которую он ведет», — считает политолог.

В то же время, по его словам, партия власти немножко уменьшилась в количестве голосов и ближайший анализ должен показать президенту и правительству, что необходимо изменить.

«Наш анализ показывает, что население требует от власти каких-то действий, более решительных, серьезных действий по продвижению вперед», — отметил Марков.

Он также заметил, что партия КПРФ прибавила голосов. По его словам, у такого положения несколько причин, в том числе тенденция общеглобальная: молодежь во всех странах мира становится больше за социальную справедливость, поэтому за КПРФ на этот раз проголосовало много молодежи, отметил политолог.