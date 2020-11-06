У Белого дома началась акция протеста против Трампа

В Вашингтоне несколько сотен человек вышли на демонстрацию с призывом посчитать все голоса на выборах президента США. Акция проходит у Белого дома, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Шествие проходит по прилегающим улицам. Демонстранты скандируют: «Трамп, уходи сейчас», обращаясь к действующему президенту США.

В их рядах есть надувная кукла Дональда Трампа. Судя по видео, распространенном агентством, марш проходит мирно. Полицейские не вмешиваются в ситуацию. Прохожие снимают активистов на телефоны. По данным агентства, в месте проведения шествия дежурят усиленные наряды полиции.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. За президентское кресло борются Дональд Трамп и Джо Байден. В шести штатах подсчет голосов все еще продолжается. Байден лидирует: у него 253 голоса выборщиков против 214 у Трампа. Для победы кандидату нужно минимум 270 голосов.

Для победы Байдену требуется удержать лидерство в Пенсильвании (20 выборщиков). Трампу необходимо победить в Пенсильвании и трех штатах из списка (Аризона, Северная Каролина, Невада, Джорджия).