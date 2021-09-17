Twitter ограничил доступ к странице Мосгоризбиркома

Twitter ограничил доступ к официальному аккаунту Мосгоризбиркома. В качестве причины указано, что с учетной записи выполнялись необычные действия.

«Внимание! Действие этой учетной записи временно ограничено. Вы видите это предупреждение, поскольку от имени этой учетной записи выполнялись необычные действия», — об этом сообщили в Twitter.

В правилах социальной сети указано, что учетную запись они могут заблокировать или ввести временные ограничения на определенные ее функции, если она предположительно была взломана или ее владелец нарушил правила Twitter или условия предоставления услуг.

Мосгоризбирком РИА «Новости» сообщил, что ограничили действие старого аккаунта, который является недействующим. Новый профиль работает.

При этом записи страницы на ограниченном аккаунте можно посмотреть, если согласиться с предложением социальной сети продолжить смотреть профиль. Последний твит от Мосгоризбиркома был написал 15 сентября этого года. В Twitter есть еще один аккаунт, к которому доступ не ограничен, но последнее сообщение датировано 2014 годом.

Ранее Мосгоризбирком заявил о штатной работе портала mos.ru для онлайн-голосования. Сайт и программное обеспечение дистанционного электронного голосования работают в нормальном режиме. Однако из-за того, что на портал одновременно пытается зайти много пользователей, образуется очередь.