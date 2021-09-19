Турчак поздравил «Единую Россию» с чистой и честной победой на выборах в Госдуму

Секретарь генсовета «Единой России», замглавы Совфеда Андрей Турчак поздравил представителей партии с победой на выборах. Он также рассказал, что председатель партии Дмитрий Медведев не смог приехать в штаб из-за болезни.

«Позвольте поздравить вас с чистой и честной победой», — заявил Турчак во время своего выступления в штабе общественной поддержки партии. Его слова процитировало РИА «Новости».

Турчак добавил, что Дмитрий Медведев сегодня не смог присутствовать в штабе из-за состояния здоровья.

«Он приболел, у него сильный кашель. Он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», — уточнил он.

Голосование на выборах в Госдуму проходило с 17 по 19 сентября. Сейчас идет подсчет голосов: последние избирательные участки уже закрыты. По данным после обработки 20% бюллетеней лидирует «Единая Россия» — партия получила 42,92% голосов избирателей. Вслед за ней идут КПРФ с 23,04% голосов и ЛДПР с 8,77% голосов.

Преодолеть пятипроцентный порог смогли также «Справедливая Россия» (7,14%) и «Новые люди» (6,87%). Это значит, что в Госдуму в этот раз могут пройти сразу пять партий, а не четыре. Однако данные пока не окончательные, после подсчета остальных бюллетеней ситуация может измениться.