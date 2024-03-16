Выборы 16 марта 2024, 21:33 ЦОД Подмосковья встретил особых гостей во второй день выборов президента России Зампред ОП МО Дмитриева: во второй день выборов ЦОД посетил герой России Лысюк Телеканал «360»

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В Центре общественного наблюдения (ЦОД) во второй день президентских выборов встретили особых гостей, в числе которых был герой России Сергей Лысюк, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, депутаты Московской областной думы (МОД) и актер театра и кино Аристарх Венес. Об этом «360» рассказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

По словам Дмитриевой, это был довольно насыщенный и интересный день. ЦОД посетил Герой России, почетный житель Подмосковья и президент ассоциации «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк.

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«Он высоко оценил организацию работы нашего центра, и отметил, что такая форма, особенно с точки зрения прозрачности процесса, могла бы быть универсальной, в плане наблюдения за другими важными социальными явлениями в стране», — рассказала Дмитриева.

Другой не менее важный гость — Александр Брод. По словам зампреда ОП МО, положительная оценка работы ЦОД человеком с таким высоким уровнем экспертности для них очень важна.

«Всем нашим гостям было как минимум интересно. Наша интерактивная зона, зона видеонаблюдения она очень живая», — поделилась Дмитриева.

Также она рассказала о проделанной работе в этот день, отметив, что ее коллеги из ЦОД 369 раз обратились в участковые и территориальные избирательные комиссии для уточнения информации с целью корректировки визуальной картинки либо сообщений о предполагаемых нарушениях.