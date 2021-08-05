ЦИК зарегистрировал список кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму

Федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, который выдвинула партия «Яблоко», зарегистрировали в ЦИК. Из перечня по итогам проверки исключили трех человек.

«Яблоко» выдвинуло список на предстоящие выборы в ГД РФ восьмого созыва, напомнило РИА «Новости». В нем указаны 300 человек.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты, <…> выдвинутый партией „Яблоко“ в количестве 300 человек», — отмечено в принятом 5 августа на заседании ЦИК документе.

После проверки из списка исключили трех человек. Один из них лишен пассивного избирательного права до 2022 года после привлечения к административной ответственности за пропаганду либо публичную демонстрацию нацистской символики либо атрибутики, или символики другой запрещенной организации. Еще двух кандидатов вычеркнули из списка из-за наличия иностранного гражданства.

Зарегистрированным кандидатам ЦИК постановил выдать заявления установленного образца.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в 2021 году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.