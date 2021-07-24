ЦИК зарегистрировал список кандидатов в Госдуму от КПРФ без Грудинина

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в нижнюю палату парламента от партии КПРФ. В нем 344 человека. Павла Грудинина исключили из списка. Об этом ЦИК сообщил в Telegram.

«Павел Грудинин исключен из федерального списка кандидатов, выдвинутых партией КПРФ, на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами», — говорится в сообщении комиссии.

Ранее проверка Генеральной прокуратуры России выявила, что Грудинин не выполнил ранее указанное требование для выдвижения своей кандидатуры на выборы в Госдуму. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что он хранит деньги и ценности в заграничных банках.

Ранее ЦИК зарегистрировал список кандидатов в депутаты Государственной думы от партии «Справедливая Россия — За правду».

Федеральные и региональные выборы пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. Голосование будет длиться три дня из-за сложной эпидемической обстановки. Избиратели впервые смогут отдать свой голос на выборах в Госдуму дистанционно.