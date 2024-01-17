17 января 2024, 14:11
ЦИК выявил случаи сбора подписей за кандидатов в президенты членами УИК
ЦИК сообщил о единичных случаях участия членов УИК в сборе подписей
Центризбирком выявил единичные случаи участия некоторых членов избирательных комиссий в сборе подписей за кандидатов на выборах президента России. Об этом на заседании ЦИК в среду сообщила его председатель Элла Памфилова.
«Мы обнаружили единичные случаи, когда некоторые члены избирательных участковых комиссий, как оказалось, приняли участие в сборе подписей за кандидатов», — сказала она.
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Памфилова напомнила, что действующее законодательство запрещает это делать.
«Напоминаю всем, что законом такое категорически запрещено. Члены избирательных комиссий не могут участвовать в сборе подписей. Те, кто уже сознательно пошел на это, не смогут уйти от административной ответственности и выхода из состава комиссий», — добавила глава ЦИК.
Выбора президента России пройдут с 15 по 17 марта. Ранее ЦИК уточнил, что настоящее время кандидатами на пост глава государства зарегистрировали 11 человек.
Элла Памфилова
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Выборы президента — 2024
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