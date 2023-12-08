Важное 08 декабря 2023, 12:17 ЦИК утвердил трехдневное голосование на выборах президента России ЦИК: голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта РИА «Новости»

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Голосование на выборах президента России станет трехдневным. Избирательные участки впервые откроются 15 марта и прекратят работу 17 марта. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что проект постановления о трехдневном голосовании утвердили на заседании комиссии.

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«Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней — 15, 16, 17 марта 2024 года», — заявила она.

Руководитель Центризбиркома напомнила, что впервые трехдневное голосование ввели во время пандемии коронавирусной инфекции, чтобы обеспечить безопасность избирателей. Но новая система пришлась понравилась россиянам и увеличенный срок для волеизъявления решили оставить.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — заявила Памфилова.

Совет Федерации в минувший четверг, 7 декабря, назначил датой проведения выборов президента России 17 марта. После принятия этого решения все желающие выставить свои кандидатуры на пост главы государства могут объявить об этом официально.

Согласно решению ЦИК, партии получили право выдвинуть своих кандидатов до 1 января 2024 года. Самовыдвиженцам необходимо подать заявку до 27 декабря 2023 года.