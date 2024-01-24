Выборы 24 января 2024, 14:21 ЦИК утвердил форму бюллетеня для голосования за президента РФ 17 марта 2024 года РИА «Новости»

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К выборам президента России выпустят односторонние бюллетени с зеленой защитной сеткой, имена кандидатов перечислят в алфавитном порядке. Центризбирком сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил форму этого бланка.

Комиссия утвердила форму избирательного бюллетеня, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней. Их напечатают на русском языке, но по решению региональных избиркомов разрешили выбрать государственный язык республики или язык народа в месте его компактного проживания.

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Текст решили нанести только на одну сторону, каждому кандидату отвести поля одинакового размера. Их имена укажут в алфавитном порядке. В верхнем правом углу листа выделят место для специальной марки, подписей двух членов участковой избирательной комиссии и печати. На лицевую сторону нанесут фоновую защитную сетку зеленого цвета.

Выборы президента России назначили на 17 марта. RT сообщил, что на всех участках организуют видеонаблюдение. В Подмосковье началось обучение наблюдателей.