Выборы 09 сентября 2023, 11:28 ЦИК указал на соответствие закону процедуры выборов в ДНР Член ЦИК Лопатин: выборы в ДНР проходят в соответствии с законодательством РИА «Новости»

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Жители Донецкой Народной Республики впервые голосуют по российскому закону. Об этом напомнил член Центризбиркома РФ Антон Лопатин, назвав это историческим моментом.

Как уточнил Лопатин, голосование проходит строго по закону.

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«Все проходит в соответствии с законодательством», — подчеркнул он.

Решение о досрочном голосовании принесло свои плоды. Благодаря этому жителям ДНР смогли обеспечить безопасность на выборах, добавил он.

Заместитель председателя избирательной комиссии ЛНР Марианна Сумская отметила, что в республике первый день голосования прошел штатно. Однако была угроза ракетного удара.

В республику приехал электоральный эксперт из Италии Джорджо Дески. Он заявил, что его стране есть чему поучиться у ЛНР.