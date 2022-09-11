Свыше 300 атак на систему дистанционного электронного голосования зафиксировали за 2 дня | 360°

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Свыше 300 атак на систему дистанционного электронного голосования зафиксировали за 2 дня

ЦИК: на ДЭГ совершили свыше 300 информационных атак за 10 и 11 сентября

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Более 300 попыток информационных атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зафиксировали за 10 и 11 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Ее слова процитировал ТАСС.

Масштабных DDoS-атак на ДЭГ не было, отметила Памфилова.

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«За субботу-воскресенье с зарубежных адресов зафиксировано немногим более 300 попыток информационных воздействий на федеральную платформу ДЭГ низкой степени критичности», — подчеркнула она.

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Атаки, уточнила глава ЦИК, ведутся из стран Западной Европы, Средней Азии и Закавказья.

Немалую часть вредоносного трафика блокируют, до периметра системы ДЭГ он не доходит.

Памфилова рассказала, что 11 сентября, в 13:30 по московскому времени, специалисты выявили попытку серьезной атаки прикладного уровня. Она продлилась 10 минут. Ее остановили на периметре системы. По словам Памфиловой, атака на ее работу не повлияла.

ЦИК РФ

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