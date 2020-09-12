ЦИК сообщил итоги явки на голосовании в регионах за 11 сентября

ЦИК подвел итоги по явке на региональных выборах за 11 сентября. Пока лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная, Белгородская и Тамбовская области.

Вчера в нескольких регионах России прошел первый день выборов депутатов законодательного собрания. За 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе явка избирателей составила 21,75%, в Челябинской области — 9,43%, а в Новосибирской области — 7,08%.

Явка избирателей на выборах депутатов Магаданской областной думы составила 12,40%, на выборах депутатов государственного совета республики Коми — 8,87%, на выборах депутатов Костромской областной думы — 8,42%, на выборах депутатов Курганскую областную думу — 8,84%, депутатов Рязанской областной думы — 10,73%, депутатов законодательного собрания Калужской области — 12,79%, депутатов Белгородской областной думы — 24,12%, депутатов Воронежской областной думы — 14,40%.

Также в регионах 11 сентября прошли выборы глав администрации и республики. Явка избирателей на выборах главы Чувашской республики составила 19,52%, главы администрации Тамбовской области — 27,29%.

Помимо этого, ЦИК опубликовала данные о выборах губернаторов. Посетили выборы губернатора Иркутской области 8,11% избирателей, Пермского края — 12,98%, на выборы главы Камчатского края пришли 14,67%, Еврейской АО — 32,53%, на выборы главы Республики Коми — 8,88%, на выборы президента Республики Татарстан — 27,52%, на выборы губернатора Смоленской области — 9,12%, на выборы главы Ростовской области — 13,12%.

На выборы главы администрации (губернатора) Краснодарского края пришли 21,89% избирателей, на выборы губернатора Костромской области — 8,41%, губернатора Пензенской области — 22,85%, Ленинградской области — 15,45%, Брянской области — 14,75%, Архангельской области — 10,99%, Калужской области — 12,79%, города Севастополя — 17,93%.

Также появились данные о выборах депутата в Государственную думу Ярославского одномандатного избирательного округа № 194, явка — 5,57%, в Лермонтовском одномандатном избирательном округе (Пензенская область) № 147 — 19,47%, на выборы в думу Сеймского одномандатного избирательного округа (Курская область) № 110 явились 13,06%, явка на выборах депутата Государственной думы Республика Татарстан, Нижнекамский одномандатный избирательный округ № 28 — 28,04%.