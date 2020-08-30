ЦИК РФ определится с развитием онлайн-голосования или цифровых участков после выборов в сентябре

Система дистанционного электронного голосования в настоящее время выглядит совершеннее и прогрессивнее, чем технология цифровых избирательных участков. Однако ЦИК России выберет, какую из технологий нужно развивать дальше после того, как пройдут выборы в сентябре.

Об этом рассказал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев в интервью «Российской газете». Он отметил, что для многих дистанционное электронное голосование удобнее цифрового участка — людям не нужно тратить время на дорогу, чтобы отдать свой голос. Избиратели могут проголосовать, даже если в это время находятся в другом городе или стране.

Булаев подчеркнул, что эти технологии конкурируют между собой. При этом он назвал дистанционное электронное голосование более прогрессивным. Однако решение о развитии одной из этих технологий примут «после второго года тестирования цифровых избирательных участков и применения дистанционного электронного голосования».

«После единого дня голосования мы соберемся вместе с экспертами, с руководителями избирательных комиссий субъектов РФ и примем обоснованное, аргументированное решение, чему отдать предпочтение — дистанционному электронному голосованию или цифровым избирательным участкам», — пояснил он.

При этом Булаев отметил, что цифровые технологии не смогут полностью заменить привычные методы голосования. Ведь большинство граждан доверяют именно бумажным бюллетеням и физическому голосованию на избирательных участках. Чтобы сделать свой выбор сейчас цифровыми технологиями пользуются менее 15% граждан. Остальные предпочитают традиционный метод голосования, потому что считают его более понятной и более доверительной процедурой, к которой они давно привыкли.