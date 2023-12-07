Выборы 07 декабря 2023, 11:33 ЦИК рассмотрит трехдневный формат проведения выборов президента России ЦИК рассмотрит вопрос о голосовании на выборах президента РФ в течение трех дней РИА «Новости»

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Центризбирком планирует в пятницу, 8 декабря, обсудить проект постановления о формате голосования на выборах президента России в течение трех дней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в Совфеде.

«Рассмотрим проект постановления о формате голосования на основе социологических исследований, широких консультаций с коллегами в регионах и ЦИК», — сказала она.

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Памфилова добавила, что избирательная комиссия также выработает критерии использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в регионах России. Памфилова подчеркнула, что будет учитываться наличие опыта проведения такого голосования.

Президентские выборы в России назначили на 17 марта 2024 года. По мнению главы ЦИК, впервые в истории голосование будет проходить на фоне такой токсичной геополитической обстановке. Однако российская избирательная система готова к любым вызовам, подытожила Памфилова.