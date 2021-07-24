ЦИК рассмотрит исключение Грудинина из списка кандидатов КПРФ в Госдуму

Предприниматель Павел Грудинин не сможет принять участие в выборах в Госдуму по федеральному списку КПРФ. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления Центральной избирательной комиссии.

В документе указано, что проверка Генеральной прокуратуры выявила, что Грудинин не выполнил ранее указанное требование для выдвижения своей кандидатуры. Речь идет о хранении денег и ценностей в заграничных банках.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев пообещал, что в отношении Грудинина проведут дополнительную проверку. В КПРФ утверждали, что никаких зарубежных активов у их кандидата нет.

Это не первая попытка Грудинина попасть в Госдуму. В начале 2019 года КПРФ хотела передать ему мандат ушедшего из жизни депутата Жореса Алферова, но тогда против этого решения высказался Центризбирком.