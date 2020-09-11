ЦИК рассказал о сложностях введения дистанционного голосования в России

Организовать дистанционное голосование по всей России оказалось не так просто, как предполагалось. Выяснилось, что его очень трудно реализовать в одной системе. В ближайшем будущем в стране должны работать несколько отдельных систем, которые будут выполнять свои конкретные функции.

Об этом на пресс-конференции в ЦИК рассказал зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев. Он подчеркнул, что сейчас становится понятно — не все так просто организовать, как казалось на первом этапе.

«Когда столкнулись — оказалось, что не все понятно, и не всем. То, что это недешево — это тоже факт. Мы думали, что одна система может обеспечить все — и голосование на федеральном уровне, и выборы в органах власти в регионах, и выборы муниципальные. А так просто не получается — нет пока таких простых решений», — пояснил Булаев.

Поэтому я убежден, что мы достаточно долгое время, а может быть и в перспективе навсегда будем иметь несколько систем для дистанционного голосования, которые будут выполнять разные задачи Николай Булаев.

Булаев объяснил, что одни системы будут выполнять задачи, которые позволят обеспечить дистанционное голосование в органах госвласти субъектов страны. Другие — для дистанционного голосования в муниципальных органах власти. Зампредседателя Центризбиркома России выразил надежду, что организаторы смогут найти для этого правильное решение.

Он отметил, что оно существует в Москве, где его уже сейчас успешно используют. Однако на территории России сейчас девять тысяч избирательных кампаний — не просто найти такое решение, «которое можно было бы наложить, как матрицу».

Отдельные системы будут выполнять задачи для голосования на федеральном уровне.