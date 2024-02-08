Выборы 08 февраля 2024, 13:21 ЦИК предложит разрешить сбор подписей в поддержку кандидатов через «Госуслуги» Памфилова: ЦИК предложит разрешить сбор подписей дистанционно РИА «Новости»

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Центризбирком по итогам президентской кампании предложит разрешить сбор подписей дистанционно через сайт «Госуслуги». Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава Центризбиркома отметила, что по итогам текущей кампании уже видны три аспекта, которые стоит пересмотреть законодателям.

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«Первое — разрешить сбор подписей дистанционно через портал госуслуг уже на федеральном уровне, как сейчас делается на региональном», — сказала Памфилова.

Также ЦИК предложит уточнить на законодательном уровне момент, с которым лицо приобретает статус кандидата. Кроме того, следует точечно привести к единообразию нормативную часть касательно процедуры регистрации кандидатов.

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил, что в подписных листах кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина выявили ошибки. В какой-то степени к этому причастен сам кандидат, отметил Булаев.