10 сентября 2023, 19:08
ЦИК пообещал доработать программу для голосования в СИЗО по всей России
Зампред Булаев: ЦИК доработает программу для голосования в СИЗО
Центризбирком будет дорабатывать программу, которая позволит голосовать заключенным в СИЗО во всех регионах России. Об этом сообщил заместитель председателя Николай Булаев. Его слова передал ТАСС.
В информационном центре ЦИК рассказали, что голосование в СИЗО в воскресенье проходит на девяти участках в столице и на 12 в Московской области. Всего избирателей около 5,4 тысячи. Кроме этого, 1,7 тысячи голосуют в СИЗО в других регионах.
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«По цифрам кажется, что это небольшое количество избирателей, но они тоже имеют право голоса, и многие из них это активное избирательное право хотели бы использовать», — отметил Булаев.
Он добавил, что такое право предоставили находящимся в СИЗО впервые в избирательной практике. Организовать все оказалось непросто: каждому из заключенных надо было доставить бюллетень его региона. Этим занималась спецкомиссия.
Когда программу доработают, она позволит создавать бюллетени и протоколы в авторежиме. Это и даст возможность распространить ее на все регионы страны.
Сегодня третий, основной день голосования. В 20:00 участки закроют, и комиссии начнут подсчет голосов.
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