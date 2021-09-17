ЦИК получил 98 жалоб о принуждении к голосованию

Центризбирком получил 98 жалоб на принуждение к голосованию на выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«За все время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься или не придешь и не проголосуешь, 98 по всей стране», — процитировал ее ТАСС.

Памфилова уточнила, что из всего объема жалоб 25 касались дистанционного электронного голосования — 23 поступило из Москвы, одна касалась нарушения на ДЭГ в Ярославской области, другая — в Мурманской области.

В первый день выборов, по данным на 15:00, общая явка по России составила 9,16%, в Московской области без учета электронного голосования — 9,13%, а в Москве — 5,26%.

Голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Жители по всей страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Следите за ходом первого дня выборов через текстовую трансляцию «360».