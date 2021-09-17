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    17 сентября 2021, 18:35

    ЦИК получил 98 жалоб о принуждении к голосованию

    Ольга Назаркина

    Центризбирком получил 98 жалоб на принуждение к голосованию на выборах. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    ЦИК получил 98 жалоб о принуждении к голосованию

    «За все время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься или не придешь и не проголосуешь, 98 по всей стране», — процитировал ее ТАСС.

    Памфилова уточнила, что из всего объема жалоб 25 касались дистанционного электронного голосования — 23 поступило из Москвы, одна касалась нарушения на ДЭГ в Ярославской области, другая — в Мурманской области.

    В первый день выборов, по данным на 15:00, общая явка по России составила 9,16%, в Московской области без учета электронного голосования — 9,13%, а в Москве — 5,26%.

    Голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Жители по всей страны выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы. Следите за ходом первого дня выборов через текстовую трансляцию «360».