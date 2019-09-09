ЦИК озвучил данные по явке в единый день голосования

Стала известна окончательная средняя явка на прошедших 8 сентября выборах. Она составила 41,2%. Показатель на 3,5% превышает явку предыдущих выборов. Данные сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В минувшее воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Избирателям предстояло выбрать будущих губернаторов, депутатов и мэров городов.

Выборы губернаторов в России. Итоги на утро Подробнее

По данным ЦИК РФ, отметил сайт RT, серьезных нарушений в день выборов не зафиксировано. В Совете при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека тоже сочли, что голосование проходило нормально.

Как уточнил ТАСС, в четырех субъектах РФ итоги голосования по восьми избирательным участкам полностью отменят. Элла Памфилова пояснила, что причиной тому стали как раз допущенные нарушения.

Предварительные итоги показывают, что наибольшую поддержку избиратели оказали «Единой России». Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что партия остается ведущей среди всех политических сил страны.

На выборах в Мосгордуму победили 26 самовыдвиженцев. Городской парламент будет разноплановым, что, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, пойдет только на пользу.