Важное 08 декабря 2023, 12:47 ЦИК определил даты выдвижения кандидатов на выборы президента ЦИК: регистрация самовыдвиженцев на выборах президента пройдет до 27 декабря РИА «Новости»

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Выдвижение кандидатов на выборы президента России от политических партий завершится 1 января 2024 года, для самовыдвиженцев — 27 декабря 2023 года. Такие даты со ссылкой на информационные материалы ЦИК привело РИА «Новости».

В установленные сроки кандидаты на выборах президента России должны представить ходатайства о регистрации групп избирателей и других другие документы. Прием бумаг начался с четверга, 7 декабря.

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Начиная с 27 декабря до 31 января кандидаты обязаны предоставить необходимые документы о регистрации своего участия в выборах. Окончательное решение о допуске или отказе Центризбирком огласит не позднее 10 дней после приема документов.

Голосование на выборах президента России пройдет с 15 по 17 марта. Такое решение на заседании приняла Центральная избирательная комиссия. Это первые выборы главы государства, которые пройдут в новом формате.