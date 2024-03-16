Важное 16 марта 2024, 20:36 ЦИК обновил данные по явке на выборах президента России ЦИК: общая явка на выборах президента России выросла до 57,25% РИА «Новости»

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Число проголосовавших россиян на выборах президента по данным на 20:34 субботы, 16 марта, составило 57,25%. Это следует из данных на сайте Центризбиркома.

Сведения продолжают поступать из Калининградской области, где голосование закончится в 21:00 по московскому времени.

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Из-за разницы в часовых поясах участки в самом западном регионе России пока еще продолжают работать.

В предварительных результатах Центризбирком подсчитал пришедших на участки избирателей, а также тех, кто воспользовался системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы президента России в 2024 году впервые проходят три дня — с 15 по 17 марта. Ближайшее воскресенье станет основным днем голосования. Также на этих выборах впервые самое широкое распространение получила система ДЭГ, которую распространили на треть регионов России.

В число субъектов — лидеров по дистанционному голосованию избирателей вошли Камчатка, Алтайский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Томская, Вологодская, Свердловская области и Чувашия.