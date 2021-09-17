ЦИК объявил первые данные по явке на думских выборах в России

Явка на выборы в Госдуму по России на 16:00 по московскому времени составляет 9,16%. Об этом объявили в Центризбиркоме.

В ЦИК также уточнили, что досрочно на думских выборах проголосовали около 225 тысяч избирателей.

Ранее в Минцифры сообщили о высокой явке на онлайн-голосовании. По данным министерства, к 12:00 электронно проголосовал каждый третий из зарегистрировавшихся в шести регионах, кроме Москвы.

«Раньше такой высокой явки на онлайн-голосование не было», — отметили в ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин также проголосовали онлайн.

В России выборы пройдут 17,18 и 19 сентября. Жителям всей страны предстоит проголосовать за депутатов Госдумы VIII созыва. В Подмосковье также голосуют за депутатов Мособлдумы VII созыва, в Москве — за депутатов Мосгордумы.