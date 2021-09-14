ЦИК объявил о создании тотальной системы видеонаблюдения за голосованием

Тотальная система видеонаблюдения за процедурой голосования на выборах в Госдуму создана в России. Видеокамеры установлены на 96% избирательных участков страны. Такое заявление сделала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«У нас фактически сейчас тотальное видеонаблюдение. Практически 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации», — сказала Памфилова во время первой международной научно-практической конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов» в МГУ. Ее процитировало РИА «Новости».

Ранее руководитель подмосковного штаба общественного наблюдения за выборами Александр Тарасев заявил, что попытки перекрыть камеры любыми предметами недопустимы. Также не должно быть замен карт памяти или внезапных отключений камеры якобы для технического обслуживания. По его словам, ЦИК будет фиксировать все эти моменты и реагировать жестко.

Выборы разных уровней пройдут в России с 17 по 19 сентября. В частности, россияне будут выбирать депутатов Госдумы.