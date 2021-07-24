ЦИК объяснил, как безопасно голосовать на выборах во время пандемии

ЦИК и Роспотребнадзор напомнили россиянам правила, которые обязательно нужно будет соблюдать в единый день голосования 19 сентября для борьбы с распространением коронавируса. Рекомендации касаются как избирателей, так и сотрудников избирательных участков, журналистов и наблюдателей.

В помещении избирательных участков не должны находиться люди с температурой выше 37,1 градуса. Важно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, носить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.

Источник фото: телеканал «360»

Избирателям советуют придерживаться указателей движения в помещении для голосования, самостоятельно предъявлять паспорт в развернутом виде, не передавая его в руки члену избиркома.

Источник фото: телеканал «360»

Общественным наблюдателям и представителями СМИ нужно работать в местах, которые отведут для них сотрудники избирательной комиссии, также соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки и протирать фото- и видеотехнику дезинфицирующими средствами.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году выборы впервые будут проходить три дня — 17, 18 и 19 сентября. Такое решение было принято, чтобы избежать столпотворения на участках.