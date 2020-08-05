ЦИК не станет отправлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

«ЦИК России не получал традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег», — пояснила Памфилова. Кроме этого, в ЦИК также не считают, что во время пандемии стоит отправлять наблюдателей.

Памфилова отметила, что наблюдатели не поедут в составе миссий от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и СНГ. По словам главы комиссии, БДИПЧ слишком поздно получило приглашение. А со стороны СНГ ЦИК не собирается отправлять наблюдателей, зная, «мягко говоря, весьма специфическое отношение белорусского руководства к коронавирусной пандемии».

Ранее ЦИК предложил провести онлайн-голосование на выборах в Госдуму 2020 года в Курской и Ярославской областях. При этом голосование продлится три дня — с 11 по 13 сентября. В Госдуме приняли закон, разрешающий растянуть голосование на несколько дней — но не более трех — для выборов разного уровня.