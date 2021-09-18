ЦИК назвал явку на выборах в Госдуму к середине второго дня голосования

Явка на выборах в Госдуму по России на 15:00 составила 25,64%. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Явка на выборах в Госдуму в целом по России составила 25,64% на 15:00 по московскому времени 18 сентября», — заявила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что минимальную явку на выборах зарегистрировали в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области. Больше всего избирателей проголосовало в Кемеровской области, Туве и Карачаево-Черкесии.

При подсчете не учли количество участников дистанционного электронного голосования.

В ЦИК уже заявили, что дистанционно проголосовали 70% зарегистрированных избирателей. Конкретных чисел по количеству участников в ведомстве не назвали.

Голосование в России идет с 17 по 19 сентября. Избиратели голосуют за новый состав Государственной думы. В девяти регионах жители выбирают новых губернаторов, еще в 39 субъектах идет голосование за кандидатов в местные парламенты.

Основные события, которые происходят в ходе второго дня голосования, можно узнать в прямой трансляции «360».